Place du commerce. Les nouveautés à Rouen et Pissy-Pôville

L'offre commerciale de la métropole rouennaise s'étoffe cette semaine. Les enseignes Gémo et Maisons du monde viennent d'ouvrir au sein de la zone commerciale de Pissy-Pôville et une nouvelle adresse gourmande et rapide, New School Tacos, voit le jour à Rouen.

Chaussures, vêtements et tacos

Le Parvis des senteurs de Pissy-Pôville accueille depuis peu le magasin Maisons du monde, spécialisé dans les objets de décoration, canapés etc. L'enseigne a déménagé dans un plus grand espace. A quelques mètres, le magasin Gémo, connu pour ses chaussures et ses vêtements, vient lui aussi d'arriver au sein de cette zone commerciale. Des chaussettes, bijoux ou encore des pantalons y sont également vendus. Pour les gourmands, une nouvelle adresse est à découvrir. Son nom : New School Tacos. A la carte, on retrouve ce que l'on appelle des "French tacos", composés d'une galette tortilla, de frites et de viandes au choix.

