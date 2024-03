Mobilité. Avec Moca, deux lignes de bus circulent autour de Barentin

C'est une première sur le territoire de la communauté de communes Caux-Austreberthe, autour de Barentin. Depuis lundi 18 mars, des bus circulent sur deux lignes qui viennent d'être créées : l'une entre Pavilly et la zone commerciale du Mesnil Roux et l'autre entre Villers-Ecalles et la même zone commerciale. Elles forment le tout nouveau réseau Moca, comme Mobilité Caux-Austreberthe. "Il y avait un besoin et une attente très forte. Il y a par jour 114 000 déplacements à l'échelle de ce territoire et beaucoup de déplacements internes", note Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de la communauté de communes. Des études ont été menées pendant deux ans pour développer l'offre de mobilité et analyser l'opportunité de mettre en place des transports en commun. Les deux lignes ont été créées pour répondre aux besoins, "desservir le maximum d'équipements, collèges, commerces, équipements culturels et concerner le maximum d'habitants". Car si le réseau ne dessert pour l'instant que trois des neuf communes du territoire, elles abritent 77% de la population. Les lignes permettent aussi de desservir les gares de Pavilly et de Barentin, "car beaucoup d'habitants du territoire vont vers la Métropole de Rouen par le train ou l'inverse", précise l'élu.

Une expérimentation sur six mois

Reste à constater désormais si les usages vont suivre. Les six premiers mois vont permettre des ajustements. Les arrêts de bus, dont très peu sont matérialisés en dur pour l'heure, pourront encore être déplacés. La question des horaires pourra aussi encore faire l'objet de changements à la marge. D'autres nouveautés pourraient suivre. Christophe Bouillon évoque notamment le transport à la demande ou la desserte de nouveaux quartiers, "en fonction de la demande".