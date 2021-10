A l’intérieur, des ateliers bois et des salles de maintenance électronique, d’informatique, d’automatismes et d’électrotechniques modernes permettront aux élèves d’étudier dans "des conditions de travail et d’apprentissage optimales" dès cette année. A l’arrière, des terrains synthétiques rendront possible la pratique d’activités sportives diverses.