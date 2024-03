Près de Périers. Producteurs de lait et laiterie ensemble pour être plus résilients

Rendre le territoire plus résilient face aux crises, tel est l'objectif de l'intercommunalité Côte Ouest Centre Manche. Pour cela, elle a commencé par la filière lait, en réunissant jeudi 14 mars les producteurs et les laiteries, pour les faire travailler ensemble. Lors de quatre journées de réflexion, les participants ont fait émerger des idées pour que ce secteur d'activité puisse mieux s'en sortir collectivement face aux crises en lien avec l'énergie, qu'elle manque ou que son prix augmente.

"Sur un territoire, pour permettre l'évolution, ou la mise en œuvre d'actions en lien avec la transition écologique, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Chacun a un bout de la solution, et c'est comme ça qu'on va avancer", assure Anne Hébert, la vice-présidente en charge du développement durable. La collectivité souhaite se désengager petit à petit et laisser les acteurs s'engager pleinement et en toute autonomie.

Concrètement, les participants vont essayer d'installer plus de chaudières bois alimentées par les haies du territoire, travailler aussi sur une méthanisation collective, sur le pâturage des animaux ou le photovoltaïque.