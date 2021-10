Expatriés caennais : du soleil sud-africain aux icebergs

Native de Cherbourg, Margaux Noyon a passé toute son adolescence dans la capitale bas-normande, avant de filer à l’université Pierre et Marie Curie à Paris. Douze ans plus tard et une formation d’océanographe en poche, elle explore aujourd’hui différentes eaux, des océans aux estuaires locaux. Depuis deux ans, elle réside à Grahamstown, dans l’Est de l’Afrique du Sud, "une petite ville dont il est impossible de connaître le nombre d’habitants".

Ravie de ne payer que 275 € par mois pour louer un "cottage", elle sait déjà que son loyer triplera quand elle partira s’installer à Cape Town l’an prochain. Elle dit être un "peu pressée" de retrouver le "cadre international des grandes villes", elle qui constate jour à près jour les conséquences des inégalités sociales. "Ce n’est pas qu’une question de racisme. Ce sont des cultures tellement différentes que ça ne se limite pas qu’à ça."