Coupe de France féminine de basket. "On a eu peur de ne pas avoir de places"

Alençon se met au rythme du basketball. La salle Louvrier accueillera, samedi 16 et dimanche 17 mars, les quarts et la demi-finale du Trophée Coupe de France féminin. Au programme du samedi, Limoges contre Lamboissière à 17h15, puis à 20h les Alençonnaises seront face à Franconville. Les gagnantes de chaque match se battront dimanche à 15h30 pour une place en finale.

Depuis le début de saison, la salle affiche complet. Cette fois, seulement 170 places sur les 600 sont en vente pour le public alençonnais, la jauge étant partagée entre les clubs. Mardi 12 mars, pour l'ouverture de la billetterie uniquement en boutique, plus de 100 places ont été vendues en 3h. Le lendemain, c'était au tour des derniers supporters qui n'ont pas pu venir la veille. "On a eu peur de ne pas avoir de places", glisse Patricia Gautier, qui réserve d'habitude sur Internet. Elle a pris des billets pour le match des Alençonnaises samedi, et la demi-finale. Joël Huette, lui, a profité de la rareté d'avoir trois matchs en deux jours pour assister à chaque rencontre. Il souhaite "prendre du plaisir à regarder les équipes et profiter de l'ambiance".

Il ne reste plus qu'une trentaine de places pour assister au quart de finale entre Alençon et Franconville. Les derniers billets seront en vente à la boutique du club vendredi 15 mars à partir de 16h. La billetterie est ouverte sur HelloAsso pour le quart de finale entre Limoges et Lamboissière.

• A lire aussi. Le Havre. Ligue 1 : la billetterie pour HAC-OM lancée via un pack "sprint final"

• A lire aussi. Manche. 16 sportifs dans un club pour valoriser leur département