Le Havre. Ligue 1 : la billetterie pour HAC-OM lancée via un pack "sprint final"

Le Havre Athletic Club a mis en vente, mercredi 13 mars, les premières places pour le match entre le HAC et l'Olympique de Marseille, à l'occasion de la 34e et ultime journée de championnat de Ligue 1. Pour le moment, elles sont accessibles uniquement à travers un pack comprenant trois matchs : HAC / FC Metz le week-end du 21 avril, HAC / RC Strasbourg le week-end du 4 mai et enfin HAC / OM le week-end du 18 mai.

Un "sprint final"

Pour s'offrir ce pack, baptisé "sprint final", il faudra débourser au moins 88€ pour un adulte, 52€ pour un jeune de 12 à 18 ans ou 38€ pour un supporter de moins de 12 ans. Le kop haut et la tribune famille sont d'ores et déjà complets.

Le HAC avait déjà adopté cette stratégie de vente en pack avec la rencontre face au Paris Saint-Germain, l'une des équipes les plus populaires du championnat de Ligue 1, tout comme l'OM.