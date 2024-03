Calvados. Opération place nette, la préfecture engage des moyens importants

Une opération de grande envergure est déployée sur l'ensemble du Calvados depuis dimanche 10 mars, où 800 contrôles routiers ont eu lieu. Elle s'est poursuivie mardi 12 mars avec, cette fois-ci, des contrôles ciblés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le Bessin. Au total, 12 personnes ont été interpellées et les gardes à vues se sont poursuivies pour 11 d'entre eux. Des contrôles CODAF (Comités opérationnels départementaux anti-fraude) se sont déroulés, également dans le Bessin, mais aussi vers Falaise. Pour cette opération, ce sont des commerces qui ont été ciblés pour des activités ou de la main-d'œuvre irrégulières.

Les contrôles routiers ne sont pas épargnés, un peu partout dans le département, mais étaient surtout présents aux péages de Dozulé et Quetteville, mercredi 13 mars. Ces deux péages ont été ciblés pour leur fréquentation et leur direction vers Paris. Au total, ce ne sont pas moins de 190 gendarmes qui ont été mobilisés, uniquement sur la journée de mercredi. Et la préfecture rapporte que des moyens similaires ont été déployés, chaque jour, depuis dimanche.

Pas de hasard

Cette opération ne relève pas du hasard, comme le précise Stéphane Bredin, préfet du Calvados : "C'est tout sauf inopiné. Ces opérations massives interviennent à des moments intéressants, dans des enquêtes conduites depuis plusieurs mois. Et dans la lutte anti-fraude, quand on a des suspicions en police administrative, on se rend sur place pour lever le doute."

Une opération qui fait mouche, puisque "l'ensemble des dossiers sur lesquels nous avions des doutes se sont avérés", déclare le préfet. Et une opération qui fait parler, mais qui n'est pas anodine : "Ce que l'on fait, c'est aussi de la communication. C'est une manière de rendre visible les actions souterraines des services d'enquête et des administrations", explique Stéphane Bredin.

Le dispositif devrait se poursuivre jusqu'à vendredi 15 mars. La préfecture communiquera également un premier bilan sur cette vaste opération.

Stéphane Bredin, préfet du Calvados, explique le dispositif Impossible de lire le son.

• A lire aussi. Il maquille un véhicule volé en ambulance après avoir dérobé une voiture de la police municipale