Caen. Les Petits Frères des pauvres, pour briser l'isolement des personnes âgées

C'est l'heure du goûter et donc l'occasion de rendre visite à Charles Godard, dans son appartement à Mondeville. Un rendez-vous bihebdomadaire pour Jean-Frédéric N'Goma, bénévole pour l'association Les Petits Frères des pauvres. Accompagnés de tartelettes aux pommes et d'une bouteille de jus d'orange, il nous faut patienter quelques minutes avant de voir Charles ouvrir la porte. "Comment tu vas Charles ? Tu faisais ta sieste ?", exprime avec une voix élevée Jean-Frédéric pour se faire entendre de Charles, qui porte des appareils auditifs.

Un rendez-vous entre amis

Cela fait trois ans que Jean-Frédéric N'Goma rend visite à Charles toutes les deux à trois semaines. L'occasion de discuter de tout et de rien, comme le sujet de l'herbe qui pousse : "Mes voisins ont commencé à sortir la tondeuse. Faut que je m'y mette, mais je n'ai pas envie", raconte Jean-Frédéric. D'un léger étonnement, Charles Godard répond : "T'as vu le temps aussi ? Un coup il pleut, un coup y a du soleil, donc ça pousse vite."

Même s'il n'est pas très bavard, nous avons papoté durant une heure avec Charles. De quoi évoquer quelques anecdotes avec ce monsieur très casanier. "Charles aime beaucoup le sport, explique Jean-Frédéric. Avec l'association des Petits Frères des pauvres, on avait des places pour la Coupe du monde de rugby 2023. J'en ai réservé deux pour qu'on aille voir un match à Lille, il n'a pas voulu y aller", en rigolent les deux hommes. "Mais ne t'en fais pas Charles, tu vas venir à Rome avec moi, on va s'amuser dans la voiture." Charles rétorque en rigolant : "Je ne vais déjà pas sur Caen, et toi tu veux m'emmener à Rome."

"On est l'ange gardien de la personne"

Au fond, les quelques sourires sur le visage de Charles Godard, dont les sœurs vivent éloignées de lui, montrent que ces visites lui font du bien. Jean-Frédéric N'Goma explique : "Avec le temps, ce ne sont plus des personnes âgées qui sont dans le besoin pour nous. Ce sont des amis. On ne vient pas faire que de la discussion. On essaye de faire des activités avec eux, on les aide pour améliorer leur quotidien et on peut même les aider dans les prises de rendez-vous médicaux." Les bénévoles de l'association accompagnent les personnes âgées, en situation d'isolement et aux faibles revenus, "jusqu'au bout de leur vie, développe Jean Frédéric. Dans le fond, on est l'ange gardien de la personne".

Pratique. Pour contacter l'association : petitsfreresdespauvres.fr. ou 02 31 82 73 41.