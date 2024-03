Rouen. Umay, l'application de signalement de harcèlement de rue, s'invite dans les transports

Dans les gares, dans les transports, ou simplement à l'extérieur, le harcèlement de rue rend la vie impossible aux citoyens, et surtout, aux citoyennes dont on célèbre les droits en ce vendredi 8 mars. A cette occasion, la ville de Rouen poursuit sa sensibilisation face à ce fléau en association avec Transdev, le gestionnaire des transports en commun de la Métropole, et Umay, l'application de signalement de harcèlement de rue, implantée à Rouen depuis quelques années.

Ces deux derniers ont signé un partenariat à l'échelle nationale pour que l'application s'invite dans les véhicules du réseau de Transdev. "Normalement, d'ici la fin du mois l'application Umay sera déployée dans nos transports en commun et l'agence Astuce de Rouen (Théâtre des Arts) sera référencée comme safe place (lieu sûr)", explique Abdelatif Lebdour, responsable de lutte contre la fraude et pôle prévention pour Transdev Rouen, présent sur la place Saint-Sever à Rouen, mercredi 6 mars pour informer le public.

70 "safe places" à Rouen

C'est tout le principe de Umay, créée en 2019 et déployée à Rouen depuis 2022. L'application permet à la fois de signaler un fait de harcèlement de rue, mais aussi de référencer un réseau de "lieux sûrs" dits "safe places" - cafés, restaurants, bars etc. -, sensibilisés au phénomène. Il en existe 70 à Rouen. "On peut aussi partager son trajet avec des personnes de confiance", précise Nicolas Rolland, responsable des partenariats chez Umay. Si l'accent a été mis ce mercredi sur les transports en commun, il n'y a pas vraiment de lieu privilégié pour le harcèlement de rue remarque le responsable de Umay : "Il y a des signalements un peu partout finalement. Bien sûr, il y a des lieux comme les gares qui ressortent beaucoup, mais on en trouve partout et à toute heure de la journée."

L'occasion aussi pour Transdev de rappeler ses propres actions en matière de lutte contre le harcèlement de rue, à l'instar de la vidéosurveillance, de la formation des agents et des conducteurs, ou encore la descente à la demande le soir. "A partir de 22h une personne en insécurité peut demander au conducteur de la déposer au plus proche de chez elle", rappelle Abdelatif Lebdour.

Hasard du calendrier, la Française des Jeux a annoncé, jeudi 7 mars, avoir signé un partenariat avec Umay pour transformer son réseau de bar-tabac presse en "lieu sûr" pour les victimes de harcèlement de rue.