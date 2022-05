[Enquête] Rouen. Insécurité nocturne : population et forces de l'ordre à bout

Une brigade de nuit de la police municipale voit le jour dans les rues de Rouen. Les agents de la Ville effectueront des patrouilles en renfort des services de la police nationale.

"À partir de 22 heures, je commence à regarder derrière moi. On se sent vulnérable le soir", raconte Léa Martins. À 20 ans, cette étudiante et ses amies ne sentent pas en sécurité dans les rues de Rouen la nuit. "On marche vite, au moindre bruit, on psychote beaucoup", renchérit Mélina Sabalic. "J'aimerais voir un peu de policiers." Mais les forces de l'ordre ne peuvent plus assurer des missions de patrouille de nuit dans les rues de Rouen tant ils sont peu nombreux sur le terrain. Quelques dizaines couvrent une circonscription de sécurité publique entre la métropole de Rouen et la ville d'Elbeuf (lire par ailleurs). "Il y a plus de quarante communes à couvrir. On ne peut pas être complètement efficaces, même si les policiers font leur maximum", explique Karim Bennacer, le secrétaire départemental du syndicat Alliance police nationale. Quand les habitants sortent le week-end, "ce sont des jours où on est les moins nombreux", confie un agent de nuit de police secours, celle qui répond aux appels du 17. "On n'est plus au stade du sentiment d'insécurité, on est en insécurité", insiste le syndicaliste. "Il y a urgence à remettre des effectifs sur le terrain."

"Recréer du lien et une présence sur le terrain"

Alors, chacun a sa technique pour se sentir mieux. Léa Martins a une bombe lacrymogène dans son sac. "Dès qu'un mec s'approche, je ne le regarde pas, je trace", raconte Romane Perrot, son amie. Ronan Petit, un étudiant en géographie est devenu le Sam piéton de ses amies : "C'est normal de les raccompagner. Moi, je n'ai pas peur le soir, mais elles, oui." Pour pallier ce manque de force de l'ordre, la Ville de Rouen a annoncé mercredi 25 mai la création d'une brigade de nuit de la police municipale, "pour recréer du lien et une présence sur le terrain", explique la municipalité. Composée de onze agents, elle sera mise en place d'ici la fin de l'année, le temps de former les policiers. Deux à trois équipages seront sur le terrain chaque soir, de 20 heures à 3 heures du matin. "Ce sont des forces complémentaires, c'est utile, mais ça ne permettra pas de désengorger les services de nuit de la police nationale", rappelle Karim Bennacer. "Ils n'ont pas la qualité d'effectuer les contrôles d'identité, d'établir les procès-verbaux. Ils vont constater l'infraction, mais c'est la police nationale qui va devoir traiter le dossier." En complément de cette brigade de nuit, la municipalité veut augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance dans les rues. Une soixantaine est déjà installée et il n'y en aura près de quatre-vingt-dix en tout fin 2022. La Feder, la Fédération des étudiants rouennais travaille sur la sécurité nocturne avec la municipalité. Le syndicat a lancé un questionnaire "pour pouvoir mettre des chiffres sur les inquiétudes qu'on avait déjà et proposer un meilleur accompagnement", explique Ibtissam Madi, vice-présidente de la Feder en charge des affaires sociales. Au total, 1 185 étudiants ont répondu. Plus de 7 sur 10 révèlent avoir été victimes de violences, le harcèlement de rue arrivant en tête pour les jeunes femmes. Peu d'étudiants disent avoir signalé ces faits à la police.