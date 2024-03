[Vidéo] Insolite. A Caen, les enfants construisent un château... en carton !

C'est dans l'église Saint-Georges, dans l'enceinte du château de Caen, que se sont accumulés des dizaines de cartons, mercredi 6 mars dans l'après-midi. Pendant deux heures, petits et grands se sont amusés à construire un château en carton. Cet atelier a été proposé dans le cadre du dispositif Chantiers communs, qui vise à faire vivre l'espace, en travaux jusqu'en 2025.

L'architecture à hauteur d'enfant

Gare aux accidents durant le chantier, les chutes de cartons sont vite arrivées. - Joanne Lehoux

Casque de travaux sur la tête, les enfants s'organisent, détruisent puis reconstruisent, le tout collectivement, tout en étant guidés par Félix Pareja, président du conseil d'administration de Territoires pionniers, en charge du projet culturel. Et gare aux accidents, car les cartons volent à travers l'église ! Alex, 10 ans, n'hésite pas à jouer les chefs de chantier pour coordonner les travaux. Sa spécialité ? Construire des murs.

Après plusieurs tentatives, le dernier château est enfin terminé. Clémence fait visiter : la cuisine à droite avec le four, le frigo et la table, mais aussi le salon avec un canapé, un vidéoprojecteur, une télécommande, et le tout, bien sûr, en carton !