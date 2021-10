Les automobilistes bientôt flashés aux feux rouges

En réalité, il s’agit de boucles magnétiques posées sous la chaussée, une avant le feu et une autre après. En cas de franchissement interdit, le véhicule sera flashé deux fois.

Au total, la ville comptera six équipements de ce type : sur le boulevard des Belges (notre photo),la rue Brisout de Barneville, la rue d’Elbeuf, la route de Lyons (RN31) et deux autres points non communiqués.

Après l’installation du matériel, les services de l’Etat procéderont à une phase de test durant une à cinq semaines. Sauf imprévu, les nouveaux yeux des feux rouges flasheront en avril. “L’objectif est de réduire la vitesse sur ces portions où il y a d’importants mouvements de piétons”, explique-t-on à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).