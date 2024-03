Eure. La ministre Nicole Belloubet aux Andelys après la mort d'une adolescente dans un accident de bus

La ministre de l'Education nationale et de la jeunesse Nicole Belloubet s'est déplacée aux Andelys, dans l'Eure, lundi 4 mars, après le dramatique accident de bus qui a coûté la vie à une jeune Euroise âgée de 15 ans, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mars près de Dijon.

Le bus transportant des enfants et des accompagnants en provenance des Andelys et des communes voisines s'est retrouvé couché sur le sol au niveau de l'A6, non loin de Dijon, entraînant la mort de cette adolescente originaire de l'Eure. L'accident a fait également 12 blessés dont un adulte grièvement blessé.

Des cellules d'écoute dans les établissements scolaires

La ministre était présente lundi 4 mars dans la commune, au chevet des familles des victimes alors qu'une cellule d'urgence médico-psychologique déployée par le Samu était mise en place le même jour à la mairie des Andelys. Nicole Belloubet était accompagnée de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Sarah El Haïri, ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la jeunesse et des familles. Le rectorat de Normandie a annoncé l'ouverture de cellules d'écoute de l'Education nationale à destination "des familles des écoles, collèges et lycées concernés pour accompagner les élèves qui en exprimeront le besoin, ainsi que des accompagnateurs".

Ces cellules seront mises en place à la rentrée scolaire, le lundi 11 mars.