Colombelles. Exposition, cinéma et déambulation : les femmes à l'honneur

Rencontrez des femmes inspirantes

Pour fêter la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, l'association La Voix des femmes vous invite à la Fonderie d'Hérouville-Saint-Clair pour une soirée spéciale. Dès 17h vous aurez l'occasion de rencontrer des entrepreneures ou artisanes locales, avec qui vous pourrez notamment discuter lors de tables rondes sur la santé, le droit, l'éducation, la culture ou encore l'entrepreneuriat. La soirée se terminera ensuite en beauté, entre défilé de mode, chant et musique. A Deauville, les Franciscaines vous proposent un programme similaire avec une nouvelle édition de Normandes en tête. De 10h30 à 17h, vous pourrez partager vos expériences professionnelles, mais également profiter de séances de relaxation.

Des artistes à l'honneur

Vous pourrez notamment découvrir la peintre Jumaneh qui inaugurera son exposition Femmes, à la Médiathèque du Phénix de Colombelles. Christine Angot, célèbre romancière, dramaturge, et aujourd'hui réalisatrice française, sera également présente en Normandie. Le Café des images d'Hérouville-Saint-Clair nous propose une avant-première de son film Une famille à 20h30, en sa présence. Le documentaire revient sur la vie de l'artiste et interroge la parole d'une famille victime d'inceste. L'évènement est coorganisé avec le Brouillon de Culture et l'Imec.

Revisitez l'histoire des femmes

Le 8 mars est aussi l'occasion de retourner en arrière pour rendre hommage aux femmes du passé. C'est ce que propose Claire Lesourd l'après-midi : elle vous guidera à travers les trajectoires de Caennaises célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale. A l'Abbaye aux Dames, la compagnie La Belle Envolée vous propose une déambulation théâtrale, avec Mathilde de Flandre et Charlotte Corday. Rendez-vous à 20h30 dans la cour d'honneur pour en profiter. Au cinéma Lux, vous aurez le choix : à 21h, Il reste encore demain, un film de Paola Cortellesi sera projeté, mettant en scène deux amies, Delia et Marisa, dans l'Italie des années quarante. A 14h, cette fois à la MJC du Chemin-Vert, c'est sur les Suffragettes que vous pourrez vous pencher, avec un film du même nom réalisé par Sarah Gavron.