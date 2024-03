Environnement. Argentan décide de quitter le classement des villes fleuries

Les panneaux à l'entrée de la ville vont être démontés : Argentan quitte le classement des " villes fleuries ". Depuis 20 ans, cette commune y comptait 3 étoiles, mais " ce concours n'a pas su évoluer et reste ancré dans des critères du passé " dénonce le maire Frédéric Léveillé, qui souligne que la ville paye 1 500€ chaque année, pour y participer. Mais ses efforts concernant le choix des fleurs vivaces, l'économie d'arrosage, les arbres fruitiers, ne sont pas pris en compte.

Et Frédéric Léveillé de souligner qu'Argentan est par ailleurs labellisée par les " Plus beaux détours de France ". La ville est également labellisée " Ville active et sportive ", " Territoire engagé dans la transition écologique ", ou encore " Api cité " pour la protection des abeilles, ce qui selon l'élu, assure le rayonnement de la cité.