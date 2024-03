Sainte-Honorine-des-Pertes. La Crémerie d'Emilie récompensée au Salon de l'agriculture : que change l'obtention d'une médaille ?

A chaque Salon de l'agriculture, le concours général agricole est scruté de près. Au total, cette année, 127 des 1 846 médailles distribuées ont été raflées par des producteurs normands. Parmi ces derniers figure Eric Mallet, gérant de La Crèmerie d'Emilie, basée à Sainte-Honorine-des-Pertes. La crèmerie a décroché une troisième médaille en deux ans, cette fois-ci pour son beurre de baratte salé. Un gage de qualité qui a un fort impact : "Ça attise la curiosité des clients. Le fait d'être médaillé, ça rassure et ça facilite l'achat. Un touriste va ainsi prendre plus de produits car il voit tout de suite voir la qualité."

Glaner une médaille, c'est offrir un coup de projecteur important sur les produits. Et cela se ressent dans les finances : "Sur une année avant et après médaille, on observe une augmentation d'environ 30% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas négligeable." Après deux années de suite avec une médaille, l'objectif de la crémerie, en 2025 est de décrocher une nouvelle récompense et ainsi prétendre au prix de l'excellence, qui distingue la régularité d'un producteur.