[Photos + vidéo] Près de Caen. Padel, basket, foot... Le Stadium, un complexe sportif XXL unique dans l'agglomération

Pour Mathieu Paumard et Kévin Hellouin, c'est le rêve d'une vie. Le Stadium, complexe sportif géant de 6 000m2 a ouvert ses portes lundi 26 février au nord de Caen, dans le quartier de l'Orée du Golf, à la limite d'Epron et Hérouville-Saint-Clair. Mûri depuis 2019, le projet de ces deux amis, passionnés de sport, vient de plus loin. "A 17 ans, j'en avais déjà parlé à Kévin. C'est comme un rêve de gosse qui se réalise", explique Mathieu. Son associé avait par ailleurs ouvert une structure du même type mais plus petite du côté de Lisieux.

Salles de séminaire, bar, coiffeur...

Ce "bijou" dont il est fier abrite quatre terrains de padel, quatre de football en 5 contre 5, autant pour le squash, et deux pour le badminton. "On veut amener les gens à tester différents sports", précise Mathieu. Unique en son genre, il y a aussi un terrain de basket 3x3 homologué pour les compétitions. "C'est un pari. La Fédération française de basket (FFBB) peut-être intéressée pour organiser des stages." Cette salle, dotée de tribunes rétractables et d'un écran géant de 6x3m, permettra de diffuser de grands événements sportifs. Ce complexe, conçu par l'architecte parisien Wolff & Capon, ne propose pas que du sport. Quatre salles de séminaire totalement équipées sont mises à disposition des entreprises "pour des réunions ou des opérations de team building" à louer à la journée ou à la demi-journée. Un bar à l'entrée permet aussi de partager un moment convivial entre amis ou collègues. Pour l'heure, l'accès au complexe est difficile, la route n'étant pas encore viabilisée. Le complexe est situé derrière les Laboratoires Gilbert, au bout de la rue d'Epron. On vous conseille de vous rendre sur le site internet du Stadium. Les coordonnées GPS sont indiquées en bas de la page.