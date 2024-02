[Vidéo] Caen. C'était quoi cet objet flottant dans les airs au château ?

Ceux qui se sont levés tôt ce matin ont pu être surpris par un objet flottant dans les airs devant le château de Caen. Ce mardi 27 février, dès 7h30, un convoi exceptionnel s'est déployé le long des remparts.

Sous les yeux des habitants ou des voyageurs empruntant le tramway, l'objet-abri du projet des Veilleurs de Millénaire de Caen a été installé proche de la tour Puchot.

L'objet-abri prend place à 25m de haut, le long des remparts, grâce à une grue.

A 25 mètres de haut

Cette structure a été assemblée en deux mois par le groupe Treuil Construction Bois (TCB), situé à Evreux (Eure). Habituée à surélever des charpentes à Paris, l'entreprise TCB a dû respecter les contraintes de l'artiste Benjamin Tovo, auteur de l'œuvre des "Veilleurs".

La structure est divisée en trois parties.

Le concept ? Durant 365 jours, du 21 mars 2024 au 20 mars 2025, 730 Caennais vont se relayer pour admirer Caen pendant une heure, sans montre ni téléphone perché tout en haut de la Ville. Deux personnes par jour vont se succéder, l'une au lever, l'autre au coucher du soleil. Le maire, Joël Bruneau, sera le premier à tester l'expérience qu'il définit comme "une approche très personnelle".

Le dernier morceau prend place sur la structure.

L'objet-abri est impressionnant. D'une taille de 6m de long, 3m de profondeur et 5m de haut, il pèse environ 4 tonnes au total. Divisé en trois blocs faits de bois de sapin, il a été installé à l'aide d'une grue à 25m de haut, grâce à la société Christophe Levage de Carpiquet. "Comme pour Notre-Dame-de-Paris, chaque élément est pré-monté pour n'avoir plus qu'à être levé à l'aide d'une grue", explique Thomas Guinet, directeur général du groupe Treuil. La manœuvre, plus que minutieuse, a duré près de trois heures.

Un projet éphémère qui va être détruit

L'œuvre, d'une valeur de 60 000 € financée par le GIP du Millénaire, n'a pas vocation à rester en haut des remparts suite au Millénaire de la cité de Guillaume. Elle sera détruite et le bois réutilisé.