Millénaire de Caen. Un compte à rebours à taille humaine, grâce aux veilleurs

Le millénaire de Caen approche. Pour l'occasion, d'ici 2025, la Ville lance un compte à rebours à taille humaine. Ainsi, 730 personnes vont se relayer pendant un an, installées sur un abri qui surplombe la ville, pour une expérience unique : admirer Caen pendant une heure, sans montre ni téléphone.

Seul face à Caen

Durant 365 jours, du 21 mars 2024 au 20 mars 2025, à raison de deux personnes par jour, l'une au lever, l'autre au coucher du soleil, les veilleurs vont se succéder. Si l'expérience se vit seul, elle s'inscrit, comme le précise Joanne Leighton, directrice du projet, "dans une chaîne collective". Debout sur l'installation, le veilleur pourra voir la ville, mais les passants, en levant la tête, pourront également le voir.

Un promontoire sur les remparts des châteaux

Symbole de la ville de Caen et de son histoire, la performance va prendre place sur les remparts ouest du château de Caen : "Il y a deux horizons : un côté ouest et un côté est", précise la chorégraphe. C'est une façon de faire une pause dans sa vie, un moment suspendu et hors du temps durant lequel la montre et le téléphone restent au vestiaire.

Les inscriptions sont ouvertes pour les créneaux des trois premiers mois, sur le site lesveilleursdecaen.fr. Premiers arrivés, premiers servis. Chacun peut s'inscrire, Caennais ou non, dès 16 ans. C'est le maire de Caen, Joël Bruneau, qui sera le premier veilleur. La dernière personne sera une jeune femme, âgée de 16 ans, comme symbole d'une ville qui se tourne vers l'avenir.