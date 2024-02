Salon de l'agriculture. Ses fruits exotiques poussent... dans le Calvados !

Le Salon de l'agriculture se poursuit jusqu'au dimanche 3 mars porte de Versailles à Paris. Dans le Calvados, Sophie d'Hoine, maraîchère à Cintheaux, petite commune entre Caen et Falaise, participe à cette 60e édition sur le stand du Département du Calvados. Elle y présente ses légumes d'hiver et ses asperges de printemps qu'elle vend depuis environ 20 ans. La productrice est aussi venue avec des fruits exotiques. Avec le réchauffement climatique, elle s'est lancée récemment dans la production d'agrumes.

Yuzus, kumquats, citrons, kakis ou encore bergamotes poussent désormais au sud de Caen. "A la suite au changement climatique, nous avons développé ces cultures et dans la nature, il faut anticiper", confie Sophie d'Hoine. "D'ici quelques années, nous aurons peut-être nos grenades normandes à l'honneur sur ce salon, j'en suis même à me dire que nous allons planter des amandiers. La réduction de la quantité d'eau est une question majeure. A nous, agriculteurs et paysans de nous adapter pour être en adéquation avec notre territoire, notre terre."