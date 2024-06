Caen. Encore du mouvement à Caen et dans son agglo

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous présente trois nouveaux commerces : nous faisons le point sur ces nouvelles ouvertures à Caen et dans l'agglomération.

Immobilier, coiffure

et outillage

En arrivant sur la Presqu'île en provenance de Mondeville, vous pourrez tomber sur Screwfix, une nouvelle enseigne d'outillage. Electricité, plomberie, chauffage, peinture... le choix est varié. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 7h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.

Mathieu Léger, triple champion du monde 2017 de coiffure, a ouvert son salon rue de la Tirée, à Fleury-sur-Orne. La décoration des lieux rappelle l'époque du Roi Soleil avec des touches très bohèmes et chics.

Quant à Mathieu Ecolasse, Jérémy Roussel et Camille Lemenuel, ils désirent revenir aux fondamentaux du commerce et de l'immobilier en créant l'agence Casa, avec des locaux installés rue Saint-Jean, à Caen. Ils veulent privilégier le contact et le service client.