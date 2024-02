Portbail. Un goéland porteur d'influenza aviaire découvert

Un second cas d'influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé dans la Manche, annonce la préfecture, vendredi 23 février. Il l'a été sur un goéland argenté découvert à Portbail le 16 février dernier. Le premier cas avait été repéré sur une mouette rieuse à Blainville-sur-Mer en janvier. "L'ensemble du territoire métropolitain a été placé depuis le 5 décembre 2023 en niveau de risque élevé en matière d'influenza aviaire hautement pathogène", rappelle la préfecture.

Le préfet de la Manche appelle les propriétaires de basses-cours à la prudence, à couvrir les élevages de files quand c'est possible et protéger les abreuvoirs et les mangeoires des oiseaux. "Ces mesures de prévention viennent en complément de la campagne de vaccination obligatoire lancée en France depuis le 1er octobre pour les élevages commerciaux détenant plus de 250 canards", conclut la préfecture.