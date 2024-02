Bolbec. Un homme chute du troisième étage d'un immeuble en voulant échapper à ses agresseurs

Les faits ont eu lieu à Bolbec au niveau de la rue Hautot à 15h30 le mardi 20 février. Un homme de 57 ans a fait une chute du troisième étage d'un immeuble, se blessant grièvement en atterrissant dans une rivière. Alors que la piste d'une tentative de meurtre avait été évoqué dans un premier temps, l'enquête, menée par la police de Bolbec a révélé que la victime avait, en fait, sauté de son propre chef en voulant échapper à deux personnes, un homme et une femme de 46 et 47 ans. Ce sont eux qui auraient emmené la victime dans l'appartement.

La victime écope de 75 jours d'ITT

On ignore pour le moment pourquoi la victime s'est retrouvée dans cet appartement et ce qui l'a conduit à prendre la fuite mais cette dernière présentait une grave plaie ouverte au niveau du tibia après sa chute. Cette blessure lui a valu 75 jours d'ITT. Quant aux ravisseurs présumés, ils ont été interpellés quelque temps après les faits et placés en garde à vue. Ils sont convoqués devant le tribunal ce vendredi 23 février en comparution immédiate pour violences aggravées.