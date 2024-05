Place du commerce. Beaucoup de mouvements dans l'Orne

La boutique Esprit-EDC devient la boutique de prêt-à-porter féminin ETC. La boutique a ouvert, samedi 17 février, à Flers, avec de nouvelles collections.

A la suite de la fermeture du magasin Esprit-EDC à Flers, celui-ci devient ETC. Il s'est transformé en magasin de prêt-à-porter multimarques pour femmes, tout en gardant la marque Esprit. Désormais, des nouveautés sont vendues avec les marques C'est beau la vie, Ichi, Art love, Happy et Signe Nature et des accessoires tels que des sacs, ceintures et foulards.

Pratique. La boutique ETC, située dans la galerie Intermarché, est ouverte du lundi après-midi au samedi soir.