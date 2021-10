Le chocolate Bar pour les fondus de cacao

Les inconditionnels du chocolat connaîtront bientôt par coeur le chemin menant au Chocolate Bar, place des Carmes. Un endroit magique, où le cacao se décline dans tous ses états, qui a ouvert ses portes le 14 février. Le concept est assez nouveau et n’a pas son pareil à Rouen. Bertrand Delahaye, l’heureux propriétaire de cette caverne d’Alibaba pour chocovores, a eu l’idée de ce bar particulier alors qu’il travaillait en Australie, dans un bar... à chocolat. “Ce qui m’a donné envie de m’inspirer de ce concept, c’est que même moi qui ne suis pas mordu de chocolat, j’avais envie de goûter à tout quand j’allais dans ce genre d’établissement.Une fois en France, j’ai arrangé le concept à ma façon et Chocolate Bar est né ! ”

Chocolate Bar propose du chocolat en fondue, en boisson crémeuse ou épicée. Il y en a pour tous les goûts. Bertrand Delahaye développe également une formule pour le midi, et l’ardoise annonce même au programme un menu “Chocolate addict”.

Pratique. Chocolate Bar, 38 bis, Place des Carmes, Rouen. Tél. 02 35 72 94 90. Courriel : chocolatebar76@gmail.com. Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au jeudi de 10h à 19h ; les vendredi et samedi de 10h à 23h.