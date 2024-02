Goderville. Collège mort : les parents d'élèves parodient "Les Sardines" de Patrick Sébastien

"Ah qu'est-ce qu'on est serrés à presque trente par classe, chantent les 6e, chantent les 5e…". C'est un air bien connu de Patrick Sébastien que les parents d'élèves du collège André Gide de Goderville se sont amusés à détourner, mercredi 21 février, à l'occasion d'une journée "collège mort".

Opposés à la réforme dite du "choc des savoirs" annoncée par le gouvernement, les délégués des parents d'élèves ont organisé le tournage d'un petit clip humoristique, diffusé sur les réseaux sociaux. "Nous avons écrit les paroles en début de semaine, en préparant notre action. La mise en place s'est faite ce matin devant le collège avec les parents présents. Nous avons répété, enregistré et monté le clip sur place", explique Alexandra Labarre, l'une des mamans mobilisées.

Les groupes de niveau dans le viseur

Une mesure inquiète particulièrement les parents : la création de groupe de niveau en français et en mathématiques, en 6e et 5e, annoncée pour la rentrée 2024. Ils redoutent également des baisses de moyens à l'avenir, liées aux dotations horaires globales des établissements et leur impact sur les dédoublements de classe, l'aide personnalisée, les projets de mini-entreprise, etc.

Les délégués des parents d'élèves avaient appelé les parents à ne pas conduire leurs enfants en cours, ce mercredi matin. Un message visiblement entendu puisque selon les organisateurs de l'opération, seuls six jeunes se sont présentés, dans cet établissement qui compte environ 650 élèves.

La semaine dernière, déjà, plusieurs collèges du Havre et de sa périphérie étaient mobilisés contre cette réforme. A Epouville, une action "collège mort" était organisée également ce mercredi. Seuls 24 élèves sur 580 se sont présentés, selon Le Courrier Cauchois.