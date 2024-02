Évreux. Sous l'emprise de stupéfiants, un homme interpellé à 210 km/h au lieu de 80 km/h

Un nouveau record pour la brigade motorisée d'Évreux ? Peut-être bien, à en croire cette spectaculaire interpellation. Mardi 20 février, près d'Evreux dans l'Eure, un automobiliste a été intercepté sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ce dernier, sous l'emprise de stupéfiants circulait alors à près de 210 km/h.

Immédiatement arrêté, l'homme a vu sa voiture saisie et son permis retiré sur-le-champ. Il risque une amende de 1 500€, un retrait de six points sur le permis de conduire et une suspension de celui-ci pendant trois ans maximum.