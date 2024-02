Caen. Quelles sont les toilettes les plus insolites de la ville ?

Vous vous y arrêtez tous à un moment dans votre journée. La rédaction a sélectionné pour vous les toilettes les plus insolites des établissements caennais.

Entrez dans Le Monde de Narnia

Le bar Moon & Sons a les sanitaires les plus stylés de la place caennaise. Déjà, il est difficile de les trouver. "On dit aux clients qu'ils se trouvent dans l'armoire", dit Elise Taylor, la gérante. Ceci n'est pas une blague. Ces toilettes offrent un voyage au Pôle Nord, dans Le Monde de Narnia. "Une fois la porte ouverte, on tombe sur des gros tas de neige avec de faux sapins de Noël", poursuit-elle, toujours pleine d'imagination. Quand vous fermez la porte et vous asseyez, vous êtes face à La Lande du Réverbère, l'authentique lampadaire du film. Quelques aménagements récents ont été effectués. "Le pipi sur la neige n'était pas très pratique pour le ménage. On l'a remplacé par du coton au plafond avec des lumières. Au moins, il n'y a pas de risques de projection", plaisante la gérante.

Ambiance disco

Pour ses toilettes, le Pancake Fever a choisi l'ambiance disco. Une boule à facettes se situe au-dessus de votre tête quand vous prenez place. "Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur de gauche", sourit Chloé Stéphan, la patronne. Pendant ce moment de pause aux toilettes, vous pourrez aussi admirer la quinzaine de pochettes vinyles des années 60 aux années 80 accrochées au mur. "Il y a la Compagnie créole, Village People, les Pink Floyd... beaucoup de clients évoquent avec nous leurs souvenirs de jeunesse." Prochaine étape pour encore plus de fun ? "Déclencher une musique ultra disco dès l'instant où l'on allume la lumière. Je n'ai pas encore trouvé l'astuce."

Les plus farfelues

Le Greedy Guts est l'un des établissements où vous retrouverez le plus de babioles fixées aux murs et au plafond. C'est le cas aussi dans les toilettes. Des dizaines de mots d'amour, de phrases drôles et de textes philosophiques recouvrent les murs. "Par le biais de petits mots, on remercie nos copains maraîchers et nos producteurs qui travaillent pour nous, justifie Diana Djedidi, maîtresse des lieux. Quand on se lave les mains ou qu'on est sur la cuvette, on a le temps d'explorer l'univers." Un message - très classe - délivré par une poule vous guide à l'entrée des WC. "Pour pondre, c'est par là !", est-il indiqué. Vous y trouverez aussi des objets comme une Betty boop ou des théières. La cuvette est même pailletée !

Bouton d'urgence

A La Case Départ, ce bar à jeux, les toilettes ne sont pas très décorées. Mais un objet fait toute la différence. La chasse d'eau est remplacée par... un bouton d'urgence ! "Pour faire patienter les clients dans le couloir, on a aussi affiché des pages d'un livre "'Où est Charlie ?'", ajoute Eric Schaeffert, co-gérant des lieux avec Léo Gommard.

Des fûts de bière comme urinoirs

Pour les garçons, rendez-vous sur le port pour trouver des toilettes très originales. Au bar Le Delirium, les fûts de bière sont transformés en urinoirs. L'idée se poursuit même jusqu'aux lavabos puisqu'on se lave les mains dans des fûts coupés en deux. "En voyage, j'ai vu des toilettes transparentes, où de l'intérieur, on voit l'extérieur. Je crois que les Caennais ne sont pas prêts à ça", plaisante Frédéric Pignet, le patron.