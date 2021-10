Un trafic de voitures démantelé entre Rouen et la Belgique

Belle prise, pour le Groupe d'intervention régionale (GIR) et la Sûreté départementale de Rouen. Après plusieurs mois d'enquête, un trafic de véhicules vient d'être démantelé. Durant huit mois, en 2010, les auteurs ont acheté des véhicules fortement kilométrés en Belgique, avant de modifier le compteur et revendre, à un prix largement supérieur, les véhicules en France, notamment au travers d'une société de négoce auto située dans l'agglomération rouennaise.

L'auteur du trafic aurait ainsi écoulé une cinquantaine de véhicules. Pour le démasquer, les services de police ont croisé leurs informations avec celles de leurs homologues belges, de compagnies d'assurance et de sociétés effectuant des contrôles techniques.



Mardi 22 mars, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Rouen, les enquêteurs ont procédé à huit interpellations : l'auteur présumé, agent de sécurité de 29 ans vivant au Grand-Quevilly, ainsi qu'un garagiste complice demeurant dans l'Essone (Longjumeau) et six autres individus ayant facilité le passage des dossiers d'immatriculation en préfecture. Le jour de l'interpellation, quatre véhicules ont été saisis, ainsi que plus de 31 000 €, dont 7 500 € bloqués sur les comptes bancaires.



Le principal suspect a été présenté au juge d'instruction de Rouen. Il a été mis en examen pour escroqueries en bande organisée, tromperies sur les qualités substantielles et blanchiment en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire.

Quant aux complices, âgés de 26 à 44 ans, en général sans profession, quatre d'entre eux sont poursuivis parallèlement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.