Cadeaux. Remportez vos invitations pour le spectacle de David Castello-Lopes, au Havre, sur Tendance Ouest !

David Castello-Lopes jouera son spectacle Authentique le samedi 16 mars, au Carré des Docks du Havre.

Journaliste français aux parcours atypique, issu d'une famille franco-portugaise, il a suivi des études en histoire et journalisme, travaillant pour des émissions telles que L'effet Papillon et Le Petit Journal, tout en explorant d'autres domaines comme la musique, les réseaux sociaux ou des interviews pour Konbini.

Dans ce spectacle Authentique, David Castello-Lopes raconte ce que les vraies gens ont de plus que nous : "Il y a des choses dont on décrète qu'elles sont authentiques et d'autres que l'on rejette comme pas authentiques (comme Nabilla). Il y a des gens qui semblent tout de suite sincères et d'autres qui ont l'air de mentir en permanence, même quand ils ne disent rien. Mais alors pourquoi ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que les vraies gens ont de plus que vous ? Je vais vous dire."

