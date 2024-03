Cadeaux. Gagnez votre Samsung Galaxy S24 avec Tendance Ouest !

A l'occasion de cette semaine de rentrée et pour fêter la nouvelle appli Tendance Ouest, gagnez votre Samsung Galaxy S24, Argent, 128 Go, écran 6,2''.

L'occasion d'installer la nouvelle appli Tendance Ouest, pour retrouver vos hits préférés, nos webradios, votre actualité et toutes nos rubriques pour vous simplifier le quotidien. Vous pouvez la télécharger dès maintenant sur Play Store et Apple Store.

Entrez dans une nouvelle ère avec Galaxy IA : recherches instantanées, traduction en temps réel lors de vos appels et messages. Découvrez une toute nouvelle façon de trouver des informations grâce à la fonction "Entourer pour chercher". Capturez la beauté des paysages avec le capteur principal 50MP et leur suggestion de retouche alimentée par l'IA, offrant des photos impeccables et lumineuses de jour comme de nuit, avec un zoom allant jusqu'à 30 fois pour rapprocher votre sujet sans compromis sur la qualité. Profitez d'une capacité de la batterie augmentée et d'un processeur encore plus puissant. Enfin, découvrez une nouvelle façon de communiquer, de s'informer, de travailler et de créer.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 15 mars à 8h45, en direct dans Normandie Matin avec Thibault Deslandes.