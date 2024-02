Normandie. Avec Tendance Ouest, remportez des places pour aller voir Broken Back en concert !

Tendance Ouest vous invite aux concerts de Broken Back au Silo, à Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, le samedi 16 mars ou au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados, le vendredi 22 mars.

Découvrez sur scène l'auteur-compositeur-interprète et musicien français. L'artiste originaire de Saint-Malo, qui fait de l'électro-pop, a sorti en fin d'année 2023 son nouvel album Smile Again après une tournée mondiale et des millions de streams !

Ne manquez pas cette occasion de le voir sur scène grâce à Tendance Ouest, à Verneuil-sur-Avre, le samedi 16 mars ou à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) le vendredi 22 mars.

Pour vous inscrire, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).