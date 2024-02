Normandie. Des Twingo électriques et reconditionnées : les premiers modèles proposés à la vente

Des Twingo entièrement reconditionnées pour rouler à l'électrique. La start-up normande Lormauto a lancé la production de ces modèles, et les tout premiers, produits sur le site d'Argences, viennent de sortir de l'usine. "Notre projet commun est de changer le monde", déclare Sébastien Rolo, co-fondateur de Lormauto.

"Un projet industriel radicalement nouveau"

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La start-up Lormauto se lance dans l'aventure en 2020 avec un objectif : récupérer des voitures d'occasion pour les rétrofiter, c'est-à-dire passer du moteur thermique à l'électrique. Elles sont, de plus, entièrement rénovées et modernisées. Hervé Morin, président de la Région Normandie, a aidé son lancement à une hauteur de 400 000 €. Il décrit cette initiative comme "un projet industriel radicalement nouveau".

Résultat, ces nouveaux modèles permettent une réduction de CO 2 de plus de 66%, par rapport à la conservation d'un véhicule diesel. Ils ont une autonomie de 100km, idéale pour les déplacements citadins. La Région, tout comme l'Agglomération du Cotentin, en a déjà acheté cinq pour sa flotte automobile et en a commandé 100 de plus. C'est plus de 500 commandes passées dans toute la France. Objectif : commercialiser 5 000 modèles par an d'ici 2023.

Avec AFP