Le Havre. Avec BlindUp, il veut révolutionner le quotidien des malvoyants

Apporter davantage d'autonomie aux personnes aveugles et malvoyantes : c'est l'objectif de BlindUp, une start-up créée au Havre en 2021 par Billal Zaidi, avec Melvin Salez et Yacine Diabi. A l'époque, tous les trois étaient étudiants en licence d'informatique à l'université. "Un de mes proches non-voyant est contraint d'être accompagné partout par son frère. C'est comme cela que j'ai eu l'idée de créer une assistance à distance", explique Billal. BlindUp se compose d'une application mobile et d'une paire de lunettes dite "intelligente", équipée de deux caméras. "Quand la personne non-voyante allume les lunettes, un assistant reçoit sur l'application sa localisation et les données transmises par les caméras. Elle peut ainsi être guidée par cet assistant, que ce soit un proche, un bénévole d'association, etc."

Un système de conduction osseuse

Il a fallu plusieurs essais pour mettre au point un prototype fonctionnel. Les fondateurs ont notamment été accompagnés par leur professeur Frédéric Serin. Ils ont fait tester BlindUp à des joueurs de céci-foot et des membres de l'association Louis Delamare, qui aide les malvoyants. "Pour le son, au départ, nous avions imaginé utiliser des écouteurs basiques. Mais nous avons finalement mis au point un système de conduction osseuse qui permet de retransmettre la conversation sans se couper des bruits alentour, comme ceux des voitures."

BillalZaidi a fondé BlindUp à partir d'une expérience vécue par l'un de ses proches.

C'est l'un des points forts du projet, selon Billal Zaidi. "BlindUp peut s'utiliser sans sortir le téléphone, on garde les mains libres, pour utiliser une canne, par exemple".

Une levée de fonds est en cours pour finaliser le prototype. BlindUp espère lancer la commercialisation en 2025.