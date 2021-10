La sénatrice Morin-Desailly bonne élève

Révélé vendredi 25 mars, un classement des parlementaires réalisé par le cabinet de conseil Interel a classé au 18e rang des sénateurs la sénatrice de Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly (Union centriste).

Ce classement a été réalisé à partir du dynamisme en Commission, de la force de proposition, de l’activité en tant que rapporteur, de la conviction dans la défense de ses amendements et de la production dans l’évaluation et le contrôle. Catherine Morin-Desailly obtient la quatrième place dans l’activité d’évaluation et de contrôle.