Cherbourg. Saint-Valentin : Madeleine, 87 ans, et Albert, 84 ans, filent le parfait amour

Ils s'aiment plus que tout ! Madeleine Lamache, 87 ans, ancienne institutrice à l'école L'Amont Quentin à Cherbourg, et Albert Mabire, 84 ans, policier à la retraite dans la cité portuaire, filent le parfait amour.

Une rencontre lors d'une randonnée

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1998 lors d'une randonnée proposée par l'Université inter-âges dans La Hague. "Nous étions tous les deux célibataires", explique Madeleine Lamache qui a donc fait le premier pas vers ce "p'tit jeune". "Je suis allée lui dire bonjour." Timide et réservé, Albert Mabire a aussi eu le coup de foudre.

Le couple est installé depuis un an dans la résidence pour seniors Domitys Les Salines à Cherbourg. A l'occasion de la Saint-Valentin, il s'offre des petits cadeaux, un bouquet de fleurs pour Madeleine, et une boîte de chocolats par exemple pour Albert. Une sortie au restaurant est souvent programmée.

"Un amour, ça se voit aux actes plus qu'aux paroles"

Madeleine Lamache note que son compagnon a toujours été présent dans les bons et les mauvais moments : "J'étais à l'hôpital, Albert est venu me voir tous les jours pendant 50 jours, c'est un acte que je n'oublierai pas, un amour ça se voit aussi aux actes plus qu'aux paroles."

Dans la résidence, le couple fait le plein d'activités et effectue des sorties à l'extérieur en fonction de la météo. "On profite de ce qui nous reste de notre jeunesse", précise Madeleine.