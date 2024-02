Normandie. Douze collectivités labellisées "Territoires, Villes et Villages Internet" : ça veut dire quoi ?

A l'entrée des communes, le panneau "ville fleurie" est assez habituel. Il est aussi possible d'en voir un avec des petites arobases "@". Il représente le label "Territoires, Villes et Villages Internet". Ce label récompense les territoires qui mettent en place des politiques publiques pour favoriser l'accès à internet et sa connaissance par tous. Une nouvelle vague de villes, de villages et d'intercommunalités a été labellisée, jeudi 8 février, dont 12 en Normandie.

Qui a été récompensé ?

Du côté des intercommunalités, la communauté d'agglomération de Lisieux, dans le Calvados, a reçu trois arobases, quand la communauté de communes du Vexin normand, dans l'Eure, en a eu quatre.

Côté communes, Le Trait en Seine-Maritime a eu une arobase, Doudeauville-en-Vexin (27), Ménilles (27), Les Grandes-Ventes (76) en ont eu deux. Elbeuf (76) et Trévières (14) ont reçu trois arobases. Fleury-sur-Orne dans le Calvados, Val-de-Reuil, Pont-Audemer et Longchamps dans l'Eure obtiennent cinq arobases. La Manche et l'Orne n'ont aucune collectivité de primée.