La foire internationale : le fleuron du parc expo

C’est une véritable ville qui s’installe du 1er au 10 avril, au parc des expositions de Rouen. La foire internationale est l’événement incontournable en Haute-Normandie, pour lequel le travail commence un an à l’avance. Une édition finit à peine que la prochaine est déjà en préparation. Sans compter les autres salons et expositions qui prennent place, tout au long de l’année au parc des expositions.

à la tête de tous ces événements se trouve le COMET, composé de 25 personnes chargées l’organisation de toutes ces manifestations. “L’installation de la foire commence trois semaines avant son lancement. Nous faisons appel à une centaine d’entreprises pour assurer le nettoyage, s’occuper de l’électricité ou organiser le gardiennage par exemple”, explique Carine Fouquier, directrice générale du COMET. Un travail de titan qui vise à assurer le bon fonctionnement de cette manifestation phare.



Proposer une offre variée aux visiteurs

La foire de Rouen s’étend sur 42 000m2 : elle occupe sept halls, sans compter tous les stands extérieurs, liés principalement au tourisme et aux loisirs. Bien qu’immense, la foire ne dispose pas d’une place illimitée. 650 exposants y ont un stand mais ils sont une centaine sur la liste d’attente à espérer avoir une place. “Nous avons des critères de sélection et établissons des quotas pour avoir une offre représentative, indique Carine Fouquier. Nous voulons que la gamme des produits proposés soit suffisamment large pour que les visiteurs puissent trouver n’importe quel produit. Cette attention que nous portons à nos exposants nous a permis d’obtenir, en 2006 le label “Foire de France”. C’est un gage de qualité.” Les organisateurs veillent en effet à la solidité des entreprises présentes sur la foire. Une garantie de sécurité pour les visiteurs qui viennent, pour 95 % d’entre eux de Haute-Normandie, dont 50 % de la Crea. “Certains font le déplacement depuis Amiens, mais en règle générale nous attirons plutôt un public régional.”



Gagnant sur tous les plans

Un tel événement est une véritable manne pour la région. Les deux-tiers des exposants viennent de toute la France, voire du monde. Concrètement, la foire entraîne donc pas moins de 4 000 nuitées, un gain considérable pour l’hôtellerie, sans compter les répercussions que cela peut avoir sur la restauration.

“L’ensemble des activités organisées par le parc expo représente plus de 60 millions d’euros de retombées économiques pour la ville de Rouen. Or, la foire représente 50% de ces retombées économiques, soit 31 millions d’euros.”

L’ajout, il y a une vingtaine d’année, d’une exposition à thème, différente chaque année, a permis de renouveler l’offre et d’attirer un nouveau public. Mais, la foire est bien loin de se résumer à son exposition événement. Elle est aussi un lieu de découverte et de rencontre, et accueille des forums et des salons couvrant des thématiques très diverses susceptibles d’intéresser un large public.



Anne Letouzé