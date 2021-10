Le succès de la foire internationale de Rouen

Avec le développement des ventes sur internet, certains prédisaient la mort des foires. Cette crainte n’a manifestement pas lieu d’être selon Bruno Bertheuil, président du Comet. “Les foires en règle générale se maintiennent et la foire de Rouen tout particulièrement. Elle est non seulement l’événement phare du Comet, mais a un rayonnement régional et participe à l’attractivité du territoire.”

Il y a ceux qui viennent parce que l’exposition les intéresse. Les curieux qui aiment découvrir les différents stands et les nouveaux gadgets qui seront présentées. Enfin, il y a ceux qui viennent dans un but précis, parce qu’ils veulent acheter un camping-car par exemple ou se renseigner sur les énergies renouvelables. “Même aujourd’hui, le contact demeure primordial lorsqu’il s’agit de s’engager financièrement, ajoute Bruno Bertheuil avant de conclure: “La foire est aussi un espace de vie avec des animations. C’est beaucoup plus qu’un centre commercial.”