Près de Rouen. "Sur le manga, j'essaye d'avoir une offre large pour tout le monde"

Ancien pompier de profession, Kevin Desné a ouvert, le 1er décembre dernier, Hyo Manga, une librairie exclusivement composée de mangas au Mesnil-Esnard.

Pourquoi le choix du Mesnil-Esnard ?

"A Rouen, il y a quand même une grosse concurrence et puis, ayant grandi sur le plateau, hormis la librairie du Lapin Blanc qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, je trouvais qu'il manquait une offre culturelle. Cela permet aux gens d'éviter d'aller à Rouen, entre les problèmes de stationnement et de circulation."

Comment est née cette passion pour

le manga ?

"Je suis de la génération de Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, etc., et puis j'ai continué à m'y intéresser. Il y a plein de choses dans le manga, on peut trouver des polars, des thèmes plus sociétaux, des sujets historiques, du sport, il y a de tout. Il y a tellement de références que l'on peut vite être perdu mais si on se fait conseiller, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous plaît."

Qu'est-ce qui fonctionne le mieux en

ce moment ?

"Des nouveautés, j'en reçois quasiment toutes les semaines, mais ce que je vends le plus, c'est clairement One Piece. Après, on retrouve aussi beaucoup de lecteurs de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Spy Family, sans parler des traditionnels Dragon Ball et Naruto. Récemment, j'ai eu un coup de cœur pour Du mouvement de la Terre. Sur le manga, j'essaye d'avoir une offre large pour tout le monde et je propose aussi des commandes. Il y a un vrai marché ici. Je crois qu'en France, nous sommes les deuxièmes lecteurs de mangas au monde derrière le Japon et devant les Etats-Unis."