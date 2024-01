Un lion affamé, privé de griffes et de crocs. Deux dresseurs jugés au tribunal d'Evreux 

En 2020, l'affaire avait créé une vive émotion à Vironvay (Eure), près de Louviers. Cinq félins avaient été saisis par la justice après des suspicions de maltraitance et une plainte de l'association de protection animale One Voice. Pour rappel, ce lion et ces quatre lionnes appartenaient au Cirque de Paris dont les deux gérants sont aujourd'hui mis en cause.

À l'époque, Jon, le lion, avait été retrouvé dans un état terrible : l'animal ne pesait alors que 100 kg soit la moitié de son poids normal, édenté, dégriffé, affamé et présentant de multiples plaies sur l'ensemble de son corps. Un mois après, les quatre lionnes avaient elles aussi été saisies par la justice. Placé dans le refuge Tonga Terre d'Accueil, à Saint-Martin-la-Plaine (Loire), Jon s'était finalement éteint deux ans plus tard d'une péritonite. "Jon restera le symbole et l'illustration d'une maltraitance poussée à son paroxysme", avait alors souligné l'association.

Ce lundi 29 janvier, seule l'association One Voice, présidée par Muriel Arnal s'est portée partie civile contre les deux gérants du cirque. "Cette audience, nous l'attendons depuis bientôt quatre ans. Le choc de ce niveau de cruauté du cirque et de cynisme de ceux qui le protégeaient n'est toujours pas encaissé", explique la présidente avant de conclure : "Nous serons donc au tribunal pour obtenir enfin justice pour Jon, Céleste, Patty, Hannah et Marli".