Mondeville. Quand le sport se mêle au fluo pour une nuit

La halle de Bérégovoy à Mondeville a accueilli la nuit des sports fluo vendredi 26 janvier entre 18h et minuit. L'idée était de rendre le sport accessible à tout le monde, mais en y ajoutant une touche de fun avec des vêtements et des couleurs fluo. Près de 800 personnes se sont réunies tout le long de la soirée afin de faire du sport dans le noir avec de la peinture phosphorescente, des bracelets fluo et de la musique.

Etant labellisée Terre de Jeux 2024, en vue des Jeux olympiques de Paris de l'été prochain, la ville de Mondeville a tout organisé. Elle s'est associée avec différents comités sportifs. Pour l'occasion, trois sports étaient proposés : le tennis de table avec sept tables, le badminton avec trois terrains et enfin le basket et ses quatre terrains. Pour pimenter la soirée, des challenges ont été proposés aux participants, tel que mettre le plus de paniers de basket. Le petit plus était les deux ambiances musicales différentes entre les deux salles. La salle de tennis de table et de badminton avait une programmation plus dance floor, et plus Rap US pour la salle de basket.