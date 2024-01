Alençon. Créer un jeu vidéo en 48 heures, le défi de la Global Game Jam

C'est le retour, vendredi 26 janvier, de la Global Game Jam à Alençon. Il s'agit d'un hackathon, sur le thème des jeux vidéo. Des personnes du monde entier dans plus de 80 pays participent en même temps à cet événement. L'objectif est de créer un jeu vidéo en équipe de A à Z, en 48 heures. "On a un thème commun au monde entier, donné au début de l'événement vendredi", présente Cyriaque Loiseau, président de l'association Garage Geek et organisateur de l'événement depuis 2016 à Alençon.

L'événement est gratuit et ouvert à tous les majeurs, débutants comme experts. "Les profils qu'on va le plus souvent retrouver, ce sont des codeurs, des graphistes, des gens qui font du son, des scénaristes, des game designer", énumère Cyriaque. La majorité d'entre eux ne se connaissent pas et vont devoir travailler ensemble le temps d'un week-end. "Il n'y a pas de compétition, le seul challenge est de réussir à créer le jeu en 48 heures", conclut l'organisateur.

Pratique. L'événement est organisé dans les locaux de l'association Garage Geek, au 12 rue du Mans. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Global Game Jam.