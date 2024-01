[Photos] Carentan. Le port bloqué dans la glace

L'image est rare. Le port de Carentan a été bloqué dans la glace, vendredi 19 janvier au matin. Les mouettes ont même pu marcher sur l'étendue gelée. Quelques promeneurs en ont profité pour prendre des photos, car l'événement est inhabituel. Selon certains, cela fait au moins 10 ans que le port n'a pas été pris par la glace.

Le Dreknor, reconstitution de drakar, s'est retrouvé coincé lui aussi.

Un port gelé, comment est-ce possible ? Cela tient de la configuration de Carentan. L'eau du port est composée d'eau douce et d'eau salée. En fonction des marées, la composition est plus ou moins chargée en sel et peut donc geler à différente température. Dans la nuit de jeudi au vendredi, il a fait environ -4 °C à Carentan selon le site Météo Ciel.

Les bateaux ont pu partir, la glace étant assez épaisse pour retenir les mouettes, mais pas assez pour complètement les emprisonner.

Ce froid matin du vendredi 19 janvier reste illuminé par un superbe soleil.

En gros plan, on comprend bien que l'eau a figé.