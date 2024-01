Rouen. Meurtre place Carnot : trois personnes interpellées, le point sur l'enquête

Du nouveau dans l'enquête pour meurtre ouverte après la découverte du corps d'un homme d'une cinquantaine d'années, place Carnot à Rouen, sur un parking, jeudi 7 décembre 2023.

Jeudi 18 janvier 2024, le parquet de Rouen indique que trois auteurs présumés ont été interpellés, deux hommes et une femme, mercredi 10 et lundi 15 janvier, en deux temps. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec arme. "Ils sont consommateurs de produits stupéfiants et fréquentent les squats de Rouen. Ils ont reconnu ces faits", précise le parquet.

La victime est morte des suites d'importantes plaies, notamment à la tête. C'est ce traumatisme crânien qui est la cause du décès, selon l'autopsie.

Il vole le véhicule de la victime

L'audition des mis en cause a permis de retracer les faits. Ensemble, ils avaient pour projet de voler une voiture pour la revendre en Belgique. Ils ont ainsi attendu la victime dans un parking, après avoir repéré son véhicule. "L'un des deux hommes, muni d'une massette, a abordé la victime et, après quelques questions, lui a porté des coups à la tête. Les deux autres ont déplacé le corps après l'avoir fouillé pour récupérer les clés du véhicule, le téléphone portable et la carte bancaire de la victime", indique le parquet.

Les trois individus ont pris la fuite à bord de cette voiture, qui est tombée en panne. Ils se sont alors mis en tête de braquer un taxi, dans la journée du 7 décembre, avec une arme de type pistolet de défense. Le chauffeur de taxi a réussi à prendre la fuite avec les clés de son véhicule, toujours selon le parquet.