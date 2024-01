Saisie d'armes à feu à Saint-Hilaire-du-Harcouët. L'enquête avait démarré en décembre

Jeudi 11 janvier, les gendarmes de la brigade de Saint-Hilaire-du-Harcouët, assisté par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) d'Avranches, ont perquisitionné un appartement à Saint-Hilaire. Une quarantaine d'armes à feu et d'armes blanches avaient alors été récupérées.

Tout a débuté en décembre 2023, détaillent les gendarmes de la Manche. Des coups de feu avaient alors été entendus dans le centre-ville de la commune. L'enquête a permis d'identifier les auteurs, un couple d'une vingtaine d'années mal et non-voyants, et de perquisitionner le logement de la rue Waldeck-Rousseau. Cette enquête est ouverte pour "mise en danger d'autrui et transport non autorisé d'arme de catégorie C". La fouille de l'appartement a permis de retrouver les armes et munitions qui ont permis de commettre l'infraction.