Braderie. Des livres des archives du Calvados vendus entre 3 et 5 euros

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024, les archives du Calvados organisent une grande braderie de livres. Si le jeudi 18 janvier est réservé aux étudiants, le samedi 20 est, lui, ouvert à tous. Les ventes se dérouleront l'après-midi, de 14h à 18h. Pour conclure l'événement, la compagnie de théâtre locale Macédoine improvisera et déambulera parmi les livres.

Une vente inédite

Ce ne sont pas moins de 1 500 ouvrages, publiés depuis 1945, qui seront en vente, aux archives du Calvados, 61 rue de Lion-sur-Mer, à Caen. Vous pourrez retrouver des livres aux thématiques diverses, depuis l'histoire locale, l'art, jusqu'au droit, en passant par la littérature et les sciences. Anysia L'Hôtellier, responsable du pôle bibliothèque iconographie et conservation, ajoute que "certains [sont] vraiment très très spécialisés, parfois cocasses et certains plutôt… vintage !".

Les prix sont imbattables : les livres seront en vente entre 3 et 5 euros, avec des réductions supplémentaires sur les ouvrages en plusieurs tomes. Le jour de la prévente étudiante, ces derniers bénéficieront en plus de 30% de remise, une vraie affaire ! Yvane Danguy, responsable de la bibliothèque, explique que "proposer des prix réduits pour les étudiants était important pour nous car leur budget est souvent très serré. Nous faisons tout pour faciliter l'accès aux sources nécessaires à leurs travaux de recherche". Alors, si vous êtes concerné, n'oubliez surtout pas votre carte étudiant !

L'opération de "désherbage" des archives

Cette vente de 1 500 ouvrages ne vient pas de nulle part, mais fait bien partie d'un grand chantier : depuis 2017, un tri dans les collections de la bibliothèque a lieu. L'occasion de remarquer que certains livres n'étaient plus du tout utilisés, ou existaient en multiples exemplaires. "A ce jour, on a passé en revue presque la moitié des ouvrages qui composent la bibliothèque des archives du Calvados qui en comptent plus de 50 000 au total", indique Yvane Danguy. Il rappelle d'ailleurs que cette vente est aussi "l'occasion de faire découvrir les archives du Calvados" au grand public. Sophie Chrétien, elle aussi membre de l'équipe, est ravie de présenter "le patrimoine autrement".