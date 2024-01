Près de Lisieux. Ils percutent un arbre en voiture, quatre jeunes hommes grièvement blessés

L'accident s'est produit peu après 2 heures du matin, vendredi 12 janvier. Une voiture roulant à vive allure a percuté un arbre sur le bord de la D51, au Pin, dans le pays d'Auge.

Les quatre personnes à bord, grièvement blessées, se sont trouvées piégées dans le véhicule, nécessitant l'intervention d'un engin de désincarcération. En plus, cinq camions de pompiers, trois ambulances et un hélicoptère, soit vingt sapeurs-pompiers au total, ont été mobilisés. Dans un grave état, les victimes, des hommes âgés de 18 à 25 ans, ont été transportées en urgence au CHU de Caen et à l'hôpital de Lisieux.