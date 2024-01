Normandie. Chasseur porté disparu dans la baie de Veys : ce que l'on sait

Depuis 6 h 30, jeudi 11 janvier, un chasseur est porté disparu dans la baie des Veys, entre la Manche et le Calvados. Il a prévenu lui-même les secours pour dire qu'il était perdu. Le chasseur se serait perdu en quittant son gabion, cette petite cabane dans les marais qui permet de se cacher pour chasser les gibiers d'eau. Depuis, de nombreux moyens de secours sont déployés.

Pour le retrouver, l'hélicoptère rennais et des drones des gendarmes sont utilisés comme moyens aériens. Sur l'eau, la brigade nautique de Granville et celle fluviale de Rouen sont aussi mobilisées chez les gendarmes. Ils sont aussi en patrouille à terre, une vingtaine d'hommes de la Manche, mais aussi certains du Calvados. Il y a une incertitude sur la localisation de la victime, entre Brévands dans la Manche ou Géfosse-Fontenay et Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Des pompiers sont aussi sur le terrain. Les recherches ont duré toute la journée du jeudi et pourraient continuer vendredi 12 janvier, car il s'agit de "sauvegarde de la vie humaine", selon les gendarmes.